محمد بن زايد يهنئ الملك محمد السادس بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له

الشارقة 24 – وام:



أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص التهاني له وللشعب المغربي الشقيق، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في فرنسا.



ودعا سموه، الله تعالى، أن يديم على الملك محمد السادس موفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة دوره المعهود في قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة المغربية الشقيقة، متمنياً سموه للشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.