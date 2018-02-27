محمد بن راشد يزور معرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات"

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بعد ظهر الثلاثاء، معرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات"، والمؤتمر المصاحب له الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام.

وقد تجول سموه في أرجاء المعرض - الذي تشارك فيه نحو 650 شركة وجهة عالمية، من خمس وسبعين دولة بما فيها دولة الإمارات .



وتعرف سموه خلال الجولة - التي رافقه فيها سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إلى عدد من الشركات والعارضين المشاركين في الحدث الذي تنظمه شركة " إندكس" منذ ثلاثة وعشرين عاماً، ومراحل تطور هذا المعرض، الذي بات أحد أهم المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة والدواء وتقنياتها.