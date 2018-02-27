سلطان بن زايد: "صرح زايد المؤسس" منارة مضيئة تبرز رسالة باني الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أن الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، سيبقى في ذاكرة التاريخ حياً بيننا بأفعاله وإنجازاته وأن إقامة "صرح زايد المؤسس" في العاصمة أبوظبي، يأتي من إيماننا المطلق جميعاً بأن الشيخ زايد قائد استثنائي ورمز شامخ وهو خالد في ذاكرة الأجيال.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة تدشين الصرح، إن الوالد الشيخ زايد رحمه الله رفع اسم الإمارات عالياً بعد ما بذل من الجهد والوقت والمال ما أسس لنهضة حضارية شاملة تتواصل اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.