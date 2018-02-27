"المجلس الوطني" يقر مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم

الشارقة 24 – وام:

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم.

حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص.

كما حضر معالي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، جانباً من أعمال الجلسة، ضمن زيارته لدولة الإمارات.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها، لا يفوتنا أن نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الاتحاد بتدشين "صرح زايد المؤسس" بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله"، مؤكدة أن الصرح لا يخلد فقط ذكرى القائد المؤسس باني نهضتنا ورمز عزتنا وقيمنا ومبادئنا، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ولكنه ينقش لدى الأجيال والتاريخ قيم الاتحاد والتعاون والعمل المشترك لمستقبل أفضل، حلم به زايد المؤسس لأبناء الإمارات، ويعملون من أجل تحقيقه في وطنهم وفي أوطان إخوانهم العرب وأصدقائهم في كل مكان .