وزارة تطوير البنية التحتية تدشن "مركز السعادة والابتكار"

الشارقة 24:

بالتزامن مع فعاليات الأسبوع الرابع لشهر الإمارات للابتكار، افتتح معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مركز السعادة والابتكار في ديوان وزارة تطوير البنية التحتية بدبي، بحضور سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة وسعادة الوكلاء المساعدين.

وتقدم معالي وزير تطوير البنية التحتية، بالشكر لمعالي عهود الرومي لمشاركتها في افتتاح مركز السعادة والابتكار، الذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تحفيز بيئة العمل الايجابي وتشجيع الجهد الإبداعي وابتكار أدوات جديدة لتطوير أساليب العمل المؤسسي ضمن بيئة محفزة تزرع الرغبة في نفوس الموظـفين للـبذل والعـطاء والإنتـاج.