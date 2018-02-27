سيف بن زايد يشهد تمرين الأمن الداخلي المشترك "اتحاد 46"

الشارقة 24 :

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء، ختام تمرين الأمن الداخلي المشترك "اتحاد 46"، الذي نفذته الوحدات التخصصية في القطاعات الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية وفق خطة التمارين الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات المركزية بالوزارة وذلك في المدينة التدريبية، بقيادة قوات الأمن الخاصة، بمنطقة سيح المهب في مدينة الذيد.

وأكد الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي أن التمرين الذي اشتمل على العديد من المواقف الأمنية، جرى وفق ما هو مخطط له حيث تحلي المشاركون في التمرين المشترك، بالكفاءة العالية والمتميّزة التي أظهروها، لافتاً إلى أن التمرين حقق نجاحاً كبيراً بفضل تعاون مختلف القطاعات الشرطية.

وقال إن التمرين يأتي تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية ووفق الخطــة المرسومة له، لافتاً إلى استفادة المشاركيــن واكتسابهم خبرات جديدة، وأن النجاح الذي حققه التمرين يعود إلى الاستعدادات الكبيرة والتحضيرات الجيدة له مـن قبل الأجهــزة الأمنية المعنية كافة.

وأضاف إن تمرين "اتحاد 46" يسهم في تعزيز وتطوير العمل المشترك في التعامل مع الطوارئ والأزمات الأمنية ومنظومة القيادة والسيطرة بقطاعات الوزارة والارتقاء بكفاءتها وقدراتها وإمكانياتها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد أن أمن الوطن واستقراره يأتي في قمة الأولويات، لتبقى الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ولمواصلة مسيرتها التطويرية نحو مزيد من التقدم والازدهار والرقــي، مثمناً دعم القيادة العليا لمنظومة العمل الشرطي وكوادرها البشرية المواطنة، لتكون قادرة دوماً على صون أمن الوطن ومكتسباته، وتوفيــر الحيـاة الآمنة لكل مواطن وزائر ومقيــم علــى هــذه الأرض الغالية في نفوسنا جميعا.

حضر التمرين معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي والوكلاء المساعدون، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والمديرون العامون وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

كما حضر التمرين اللواء ركن عقاب شاهين العلي رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة والدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وممثلو عدد من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية.