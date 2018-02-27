محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري

الشارقة 24 – وام:

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل، الثلاثاء، بمعالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له.

وتبادل سموه والدكتور عبد العال بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الحديث حول العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر وسبل تعزيزها على مختلف المستويات بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مجلس النواب المصري الوضع العربي الراهن ودور البرلمانات العربية في خدمة المصالح القومية في المحافل الدولية.

وأكد سموه أهمية تفعيل التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية من أجل ترسيخ دورها في تعزيز التعاون العربي.

حضر اللقاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.