زايد بن سلطان بن خليفة يزور جناح شرطة أبوظبي في "أبوظبي للطيران 2018"

الشارقة 24 – وام:

تفقد الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، جناح شرطة أبوظبي، في معرض أبوظبي للطيران 2018، في دورته الخامسة، في مطار البطين للطيران الخاص.

واستمع إلى شرح قدمه العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن طائرة الإسعاف الجوي، ومهامها المتمثلة في إسعاف وإنقاذ المصابين في الحوادث المرورية على الطرق الخارجية ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستمع إلى نبذة عن المعدات والتجهيزات الطبية المزودة بها الطائرة.

واطلع على غرفة القيادة المتحركة، واستمع إلى شرح قدمه الرائد مطر عبد الرزاق الخميري، رئيس قسم دعم العمليات، في إدارة الأزمات والكوارث، موضحاً أنها مهيأة لتكون مقدمة عمليات أمامية تخدم الحدث الأمني تحت منظومة القيادة والسيطرة ويمثلها القائد الفضي "الميداني" في مستويات القيادة، كما تتضمن أنظمة تقنية حديثة داعمة لمتخذي القرار الاستراتيجي من خلال أنظمة عمليات وأزمات وبث مرئي ونقل الحدث مباشرة إلى متخذي القرار، وتتكون من غرفة اتخاذ قرار ميداني مباشر، وتعمل في جميع الظروف المناخية بشكل متواصل لعدة أيام.