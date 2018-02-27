عمار النعيمي يستقبل المخترع الإماراتي أديب البلوشي وشقيقته دانة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبة في ديوان الحاكم، الثلاثاء، النابغة والمخترع الإماراتي الصغير أديب سليمان البلوشي وشقيقته "دانة" أصغر رائدة فضاء في وكالة الفضاء "ناسا"، يرافقهما والدهما سليمان البلوشي.

واستمع سموه منهما إلى أهم وآخر أنشطتهما ومشاريعهما المستقبلية في الاختراع والابتكار ومشاركتهما في المسابقات العربية والدولية والجوائز التي نالا بفضلها الأوسمة والألقاب من مختلف الهيئات ودول العالم، كما استمع سموه من "دانة" إلى طموحاتها لتكون أول رائدة فضاء، إضافة إلى اختيارها وقبولها في جامعة كاليفورنيا في برنامج خاص للتعليم الجامعي المبكر، والذي يعتبر إنجازاً على مستوى الدولة والمنطقة.

وعبر سمو ولي العهد عن سعادته باستقبال النابغتين المبدعين والمتميزين من أبناء الإمارات اللذين جسدا بمواهبهما ونبوغهما اختراعات وابتكارات متفردة كانت محل تقدير واعجاب المهتمين والمختصين، مشيداً بما قدمه المخترع الإماراتي أديب البلوشي وشقيقته دانة من مشاريع مبتكرة وأعمال متميزة خلال مشاركتهما الدولية حتى أصبحا نموذجاً مشرفاً لقيادتهما وأبناء الوطن جميعاً.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن فخر واعتزاز سموه وأبناء الإمارات بهذه الإنجازات والتي جاءت نتيجة لدعم ومساندة القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واصحاب السمو حكام الإمارات واهتمامهم ورعايتهم للمواهب الوطنية والطاقات الشابة، لتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات إيماناً منهم بقدرات أبناء الإمارات ودورهم الحيوي في بناء الوطن وتعزيز مكانته العالمية.

وهنأ سموه أديب البلوشي على حصوله على جائزة المبدع العربي من مؤسسة المنجزين العرب الصاعد تقديراً لإنجازاته المحلية والدولية الاستثنائية، مشيداً بالإنجازات العلمية والاختراعات المبتكرة التي قدمها أديب وشقيقته "دانة" وحثهما على مواصلة طريقهما للتميز والابداع والابتكار والانطلاق إلى المستقبل بكل عزيمة واصرار وثبات لتحقيق أفضل الإنجازات لخدمة وطننا العزيز ورفع رايته في جميع المحافل.

وقال سموه إن طريق النجاح تتطلب بذل مزيد من الجهود وان ما قدماه يدل على أن أبناء الإمارات لديهم الكثير من الأفكار والابتكارات والاختراعات بفضل غرس مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أثمر جيلاً واعياً ومثقفاً قادراً على ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والتميز والابتكار.