حامد بن زايد يحضر انطلاق فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية التاسع

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت، الثلاثاء، في قصر الإمارات فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية التاسع الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع المصرف المركزي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.

وحضر انطلاق الفعاليات سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المجالات الاقتصادية والمالية.

ويجمع الملتقى المالي الأبرز في المنطقة ــ الذي سيواصل انعقاده حتى 28 فبراير الجاري في قصر الإمارات بأبوظبي ــ خبراء في مجال الاقتصاد وصانعي القرار من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، وسيقدم آراء حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على الأسواق العالمية، ووجهات نظر حول أبرز القضايا الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يزيد عدد الحاضرين على 1,600 شخص ليتم خلال يومي انعقاد المؤتمر التواصل بين المشاركين وتبادل الأفكار وصياغة جدول الأعمال المالي على المستوى العالمي.

واستهل الملتقى فعالياته بكلمة ترحيبية ألقاها معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ليشارك بعد ذلك في جلسة نقاشية تطرقت إلى مسيرة التحول في أبوظبي إلى جانب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بالإضافة إلى السيد عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.