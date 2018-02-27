أحمد الحميري يحضر مقابلات مكتب البعثات مع الطلبة المرشحين للإيفاد خارج الدولة

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي أحمد محمد الحميري، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، سلسلة المقابلات الشخصية مع الطلبة المواطنين المتميزين علمياً، والمرشحين للإيفاد للدراسة خارج الدولة، ضمن بعثة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لعام 2018.

وأشاد معالي الأمين العام باهتمام وحرص القيادة الرشيدة على إتاحة الفرصة للطلبة المواطنين للحصول على تأهيل علمي مرموق، تجسيداً لتطلعات الدولة الرامية لتأهيل جيل قيادي من أبناء وبنات الإمارات، قادراً على مواجهة تحديات المستقبل بالعلم والمعرفة، كما أشاد معاليه بحرص الطلبة للترشح للبعثة التي باتت اليوم الخيار الأول للطلبة المواطنين للدراسة خارج الدولة.

وحث معاليه الطلبة على الاستمرار في تحقيق التميز الأكاديمي، والاستفادة من هذه المكرمة السامية، للدراسة في أعرق الجامعات العالمية خارج الدولة، مثمناً جهود فريق عمل مكتب البعثات الدراسية، في استقطاب أبرز الطلبة المواطنين علمياً الراغبين في الدراسة خارج الدولة، وإيفادهم ضمن البعثة للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة.