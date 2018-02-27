وزير الطاقة يتسلم عضوية "كلنا شرطة"

الشارقة 24 – وام:

تسلّم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة عضوية مبادرة كلنا شرطة رقم "255" من معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، بحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.

وأكد معالي اللواء الرميثي، أن الشراكة الفعالة بين أفراد المجتمع والقيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال مبادرة "كلنا شرطة"، تهدف إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمع، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إمارة أبوظبي خاصةً في المجال الأمني، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس قيم الشعور بالمسؤولية بما يحقق المزيد من الأمن والطمأنينة في إمارة أبوظبي لتكون واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وتحفز مبادرة "كلنا شرطة" أفراد المجتمع للتعاون مع الشرطة، تجسيداً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة والتي تعتبر توفير متطلبات الأمن والأمان وتعزيز آليات وقاية المجتمع مسؤولية مشتركة بين الجهات والأفراد كافة عبر إيجاد ثقافة مجتمعية تعزز مشاركة الجميع في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما حضر تسليم عضوية مبادرة كلنا شرطة، الرائد خليفة الحميري مدير مكتب معالي قائد عام شرطة أبوظبي.