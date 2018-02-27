وزير الطاقة يزور مقر سفارة الدولة في لندن

الشارقة 24 – وام:

تفقد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة مقر السفارة الجديد بمدينة لندن، ضمن برنامج زيارة معاليه التي يقوم بها حالياً إلى المملكة المتحدة.

وتخلَّلت زيارة معالي الوزير إلى مقر السفارة جلسة نقاش استضافها سعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وشارك فيها 20 طالباً إماراتياً ممن يدرسون في مجال الطاقة، وحرص سعادة السفير على إشراك الطلاب في برنامج الزيارة في إطار دعمه المتواصل لنشاط الطلاب الإماراتيين الملتحقين بالجامعات البريطانية.

واستهلَّ سعادة السفير اللقاء بكلمة ترحيبية موجزة، قدَّم بعدها معالي الوزير لمحةً عامة عن التزامات الدولة وإنجازاتها وخططها المستقبلية الرامية إلى تطوير مجال الطاقة.

بعد ذلك فُتِح باب الأسئلة للطلاب الذين دخلوا في نقاشٍ مفعمٍ بالحيوية مع معالي الوزير وسعادة السفير حول أبرز المواضيع ذات الاهتمام.