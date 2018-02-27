سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بلغاريا

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة عبد الوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا أوراق اعتماده إلى رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية بلغاريا.

ونقل سعادة السفير النجار خلال اللقاء إلى رئيس جمهورية بلغاريا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب بلغاريا بالتقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس رومين راديف خالص تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموهم موفور الصحة والعافية ولدولة وشعب الإمارات موفور التقدم والازدهار والرخاء.



وأعرب رئيس جمهورية بلغاريا عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز ودعم العلاقات القائمة بين البلدين إلى أعلى مستوياتها، مرحباً بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومبدياً ترحيبه بفتح خطوط جوية مباشرة لكل من طيران الاتحاد وطيران الإمارات إلى العاصمة البلغارية صوفيا، بما يسهم في زيادة عدد الزيارات والوفود الرسمية وعدد السياح بين البلدين.

وأشار الرئيس رومين راديف إلى استعداد بلاده للمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 واستعداد حضوره شخصياً لهذا المعرض، ومن جانبه أعرب السفير عبد الوهاب ناصر النجار على ترحيبه وامتنانه لهذه المشاركة والتي تساهم في تطوير علاقات التعاون التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين وشعبيهما.