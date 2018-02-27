"توازن الصناعي" يمنح حزمة تسهيلات لأعضاء "الإمارات للشركات الدفاعية"

الشارقة 24 – وام:



أعطى مجمع توازن الصناعي شركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، حزمة من التسهيلات والامتيازات، وذلك بما يضمن مساهمتها في تطوير قطاع التصنيع العسكري والأمني الوطني.



جاء ذلك في إطار مذكرة تفاهم وقعها مجلس الإمارات للشركات الدفاعية مع "توازن الصناعي"، الإثنين، في جناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بمعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2018" الذي يعقد في أبوظبي وتختتم أعماله الثلاثاء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



وقع مذكرة التفاهم سلطان عبدالله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، والمهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، بحضور معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة طارق عبدالرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وسعادة اللواء اسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية والصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، ومطر على الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوان الاقتصادي.



وتضمنت مذكرة التفاهم حزمة من التسهيلات والإعفاءات تشمل منح الشركات أعضاء مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أسعار إيجار تفضيلية على جميع الأصول الصناعية الخاصة بالشركة بما في ذلك ورش العمل والمستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة وأماكن الإقامة للموظفين، كما سيتحمل مجمع التوازن الصناعي تكاليف توصيل الطاقة لأعضاء المجلس ممن تقل احتياجاتهم عن 250 كيلوواط.