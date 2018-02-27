"الوطني للأرصاد": أمطار متوقعة بين الثلاثاء إلى الجمعة

الشارقة 24 – وام:



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقساً غائماً جزئياً إلى غائم من حين إلى أخر، بسبب تحرك تشكيلات مختلفة من السحب من وسط المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة، التي تتأثر ابتداءً من يوم الثلاثاء بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي الذي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تكاثر كميات السحب تدريجياً، ويصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل والمناطق الغربية من بعد الظهر وفي المساء، ومن المحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال الشرقية نهاراً أيضاً.



من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، من المتوقع أن يستمر تدفق السحب من الغرب في اتجاه الدولة، ونتيجة لتعمق المنخفض السطحي العلوي يستمر تزايد كميات السحب وتطورها على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار من حين إلى أخر.



وتنشط خلال هذه الفترة الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية خاصة على البحر ومع السحب الركامية يكون مضطرباً في الخليج العربي وبحر عمان، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.



وناشد المركز الوطني للأرصاد قائدي السيارات ومستخدمي الطرقات، أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة. كما ينصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات. وحذر أيضا مرتادي البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال فترة عدم الاستقرار المتوقعة.