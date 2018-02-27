سلطان الجابر: "صرح زايد المؤسس" عرفان وتقدير لقائد فذ أسس بلداً منيعاً بقوة وإخلاص أبنائه

الشارقة 24 – وام:



شدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، على أن تدشين "صرح زايد المؤسس"، هو تقدير وعرفان من الوطن قيادة وشعباً لقائد فذ أسس بلداً منيعاً ومحصناً بقوة وإخلاص أبنائه، وبنى بلداً تهفو إليه قلوب وعقول الجميع ويرى فيه الناس من المشرق والمغرب أرض الأحلام والإنجازات والفرص.



وأكد معاليه، في كلمة له بمناسبة تدشين "صرح زايد المؤسس" اليوم الإثنين، على أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" بنى صرحاً شامخاً من صروح العز والفخر وأنار طريق الحياة لشعب أصبح من أسعد شعوب الأرض.



وأوضح أن الشيخ زايد "رحمه الله" أخذ من الماضي وبنى للمستقبل لتزهر أرض الإمارات محبة وسلاماً وتسامحاً وقال: "نفخر بقيادتنا الرشيدة التي تسير على نهج زايد وتواصل المسيرة لتعمق مشروعه النهضوي وتوفر له سبل التقدم والتطور".



ونوه معاليه، إلى أن نجاح وازدهار الإمارات هو بفضل إرث الشيخ زايد وقال: "علينا دور ومسؤولية في حماية هذا الإرث والعمل ليل نهار في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لنضيف إلى صرح إنجازات الوطن".



وأضاف أن "صرح زايد المؤسس"، سيرسخ ذكرى القائد المؤسس ويتيح لأجيال الحاضر والمستقبل أن تنهل من موسوعة زايد وأن تستفيد من مبادئها وقيمها.



وأكد معاليه في ختام كلمته، أن الشيخ زايد رحمه كان نهر عطاء يفيض خيراً وأملاً، وعونا لكل محتاج ومتضرر وداعماً ومسانداً لاكتساب المعرفة وتحقيق التقدم.