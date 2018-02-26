الرميثي يزور معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي

الشارقة 24 – وام:



قام معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والوفد المرافق له بجولة في معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، في دورته الرابعة التي تقام تحت شعار "صناعتنا قوتنا" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.



وتفقد معاليه، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية السعودية ومنصات الدول والشركات العالمية المتخصصة في مجال الأسلحة والمعدات والتقنيات الدفاعية في العالم.



وأبدى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، إعجابه بما شاهده من معروضات الشركات من مختلف المعدات المتطورة والأجهزة والأسلحة الحديثة، مثمناً الدعوة لحضور فعاليات المعرض وحسن تنظيمه والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات الرائدة في قطاع الدفاع من شتى دول العالم.