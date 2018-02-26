القبيسي تعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب المصري

الشارقة 24 – وام:



استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم الإثنين، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري.



وركزت جلسة المباحثات على العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات، وتفعيل التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان، أهمية التعاون الدولي للتصدي للجماعات الإرهابية واتخاذ تدابير شاملة لمحاربتها من خلال استراتيجية واضحة وموحدة، وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال، والتأكيد على نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.



وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، في كلمة لها في بداية جلسة المباحثات، أن زيارة رئيس مجلس النواب المصري تكتسب أهمية استثنائية تستمدها من خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسارت على نهجه القيادة الوطنية للدولة.



وأضافت، أن هذه اللقاءات المشتركة تبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية الواعدة، والرؤى الاستراتيجية في كلا البلدين.



وشددت معالي الدكتورة القبيسي، ورئيس مجلس النواب المصري على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المصري، ليكون نموذجاً للتعاون البرلماني على المستوى العربي، بما يخدم القضايا العربية والإسلامية لا سيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، خاصة في هذه الفترة التي سيشهد فيها الاتحاد البرلماني الدولي تعديلاً على نظامه الأساسي، مع التأكيد على أهمية التنسيق العربي لتكون المجموعة العربية في الاتحاد فاعلة وصوتها مسموعاً في الدفاع عن قضايانا.



من جانبه، أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري عن سعادته بتواصل اللقاءات بين الجانبين، تعبيراً عن عمق وأصالة أواصر الإخوة التي تربط بين شعبي الامارات ومصر الشقيقين.



وقال إن التجربة الديمقراطية بالإمارات تعتبر بحق من أنجح التجارب التي بدأت خطواتها الأولى منذ الاستقلال، مما أسهم في تحقيق مسيرة التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي جعل دولة الإمارات درة فريدة في المنطقة، مضيفاً أن العلامات المضيئة في التجربة الديمقراطية الإماراتية هي نتاج للسياسة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الذي نكن له في مصر كل حب واحترام وتقدير، وأبنائه الأوفياء الذين ساروا على نهجه، مشيراً إلى أن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي تأتي لتتوج العلاقات الأخوية بين شعبينا .



بعد ذلك، عقدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة زايد، تطرق إلى أبرز القضايا التي تم مناقشتها وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية وإنشاء جمعية صداقة برلمانية إماراتية مصرية، وتوجهات البلدين حيال مختلف المجالات.



وتطرقت معالي الدكتورة أمل القبيسي، إلى ما جرى خلال المحادثات المثمرة مع معالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له، حيث تم استعراض النتائج والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات البرلمانية العربية والدولية، وكيفية التعاون من أجل تنفيذها وتفعيلها، ومناقشة سبل التعامل مع التحديات التي تواجه العمل البرلماني على الصعيدين العربي والدولي.



من جهة أخرى، وقعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، مذكرة تفاهم وتعاون لإنشاء جمعية صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية، وذلك لمأسسة مختلف أوجه التعاون على صعيد العلاقات البرلمانية، وترسيخاً لعلاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر، وتأكيداً على المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين.