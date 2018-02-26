محمد بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان مستجدات قضايا المنطقة

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر، اليوم الإثنين، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً.



ورحب سموه بوزير الخارجية البحريني، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة العربية والتحديات والأوضاع التي تواجه أمن واستقرار المنطقة والتنسيق والتشاور بشأن الجهود المبذولة لاحتواء التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة.



كما تم أيضاً بحث العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين التي ترتكز على وشائج القربى، وعمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



ونقل وزير الخارجية البحريني خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الامارات العربية المتحدة وشعبها كل تقدم وازدهار وعزة.



من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير خارجية البحرين تحياته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياته للبحرين وشعبها كل خير وتقدم وأن يديم عليهم نعمة الامن والأمان والرفعة والمنعة.



حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.