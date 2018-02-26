استكمالاً للتحركات السابقة

عبد الله بن زايد يشارك في اجتماع "السداسية العربية" المعنية بالقدس في بروكسل

  • الإثنين 26, فبراير 2018 في 8:04 م
  • عبد الله بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية اللجنة العربية المعنية بالقدس
    عبد الله بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية اللجنة العربية المعنية بالقدس
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شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم الإثنين، في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس الذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية ببروكسل.

الشارقة 24 – وام: 

شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم الإثنين، في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس الذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية ببروكسل.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب سموه، وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن وفلسطين والمغرب، فضلاً عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجاء الاجتماع استكمالاً للجهود والتحركات التي تضطلع بها اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية للتعامل مع تداعيات القرار الأميركي الخاص بالقدس، وتأثيره على مستقبل عملية السلام وبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على المرجعيات الخاصة بعملية السلام.

حضر الاجتماع سعادة محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا.