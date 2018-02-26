محمد بن راشد يستقبل رئيس بنما

محمد بن راشد خلال استقبال رئيس بنما

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في دبي، مساء الإثنين، خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما.



وقد رحب سموه بالرئيس الضيف، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واستعرض سموه وفخامته العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، وسبل إيجاد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين، على مختلف الصعد، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية وغيرها.