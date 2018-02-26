وزير الخارجية البحريني متحدثاً رئيسياً في منتدى الإعلام العربي

معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين

الشارقة 24 – وام:



كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن الدورة السابعة عشرة للمنتدى التي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ستحظى بمشاركة معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، كأحد المتحدثين الرئيسيين لهذه الدورة، من خلال جلسة حوارية مخصصة لمعاليه ضمن الافتتاح الرسمي في اليوم الأول للحدث الأبرز على خريطة الإعلام العربي، والذي ستنطلق أعماله في مدينة جميرا بدبي في الثالث من أبريل المقبل .



وأوضح نادي دبي للصحافة أن الحوار مع معاليه سيتطرق إلى سلسلة من الموضوعات المهمة، التي تشغل المنطقة العربية، وتمتد تأثيراتها إلى خارج حدود منطقتنا، وفي مقدمتها دور الإعلام ومدى تأثيره في الملفات المهمة القائمة على الساحة العربية، ودخوله على خط القرار السياسي من خلال توجيه دفة بعض الملفات سواء سلباً أو إيجاباً وغيرها من القضايا الإقليمية المهمة في ضوء المتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.