مباحثات قضائية بين الإمارات وكازاخستان

خلال استقبال وفد كازاخستان

الشارقة 24 – وام:



أشاد سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بعمق علاقات التعاون القضائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، والحرص الدائم على الارتقاء بمستويات هذا التعاون الوثيق إلى آفاق أرحب، من خلال تبادل الخبرات والكفاءات والبرامج والمشروعات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بالعدل كمنظومة خدمات قضائية وقانونية متميزة، وأنظمة عمل متكاملة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.



وكان سعادته قد استقبل في مكتبه في أبوظبي بالمحكمة صباح الإثنين، سعادة جاكيب أسانوف رئيس المحكمة العليا بكازاخستان والوفد المرافق له، بحضور سعادة محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدي كازاخستان، وسعادة خيرات لاما شريف سفير كازاخستان لدي الدولة، وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي، والقاضي فلاح شايع الهاجري، والقاضي محمد عبد الرحمن الجراح، والقاضي جمعة إبراهيم العتيبي، والقاضي أحمد الملا، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي.



وأشاد المستشار البادي خلال اللقاء بجهود دعم أواصر التعاون والتنسيق في كافة مجالات عمل المحكمتين، مثمناً هذه الزيارة التي تمثل إضافة جديدة للقاءات السابقة دعما للتواصل بين المحكمتين، وتصب في دعم منظومة العمل القضائي والقانوني بين البلدين.



وعقد الوفدان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض برامج التعاون وتبادل الوفود والخبرات، وقدم المستشار البادي عرضاً لاستراتيجية المحكمة الاتحادية العليا ودوائرها القضائية، والمبادرات الرئيسية والفرعية المرتبطة بتحقيق أهدافها وبرامجها التشغيلية.