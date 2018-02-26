حامد بن زايد يزور جناح شرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الإثنين، جناح شرطة أبوظبي، خلال افتتاح سموه لمعرض أبوظبي للطيران 2018 في مطار البطين للطيران الخاص.

واستمع سموه خلال الجولة التي رافقه فيها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، إلى شرح مفصل قدمه الرائد حماد الكتبي، من إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن طائرة الإسعاف الجوي، ودورية الرمال ودراجة المستجيب الأول، وغرفة القيادة المتحركة.

وفي ختام الزيارة تسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، مجسم طائرة لطيران شرطة أبوظبي، من العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي.