محمد بن زايد ورئيس بنما يبحثان علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في قصر الشاطئ، خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالرئيس خوان كارلوس والوفد المرافق له، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، والفرص والإمكانيات المتاحة لتعزيز العمل المشترك، وتنميته بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه في أن تشهد علاقات البلدين مزيداً من النمو والتطور في مختلف المجالات، مؤكداً سموه على سياسة دولة الإمارات الثابتة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة، وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم وخدمة المصالح المشتركة.