محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة "انبيكس" اليابانية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإثنين، في قصر الشاطئ توشياكي كيتامورا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبيكس اليابانية العاملة في مجال تطوير حقول النفط، رئيس مجلس إدارة شركة جودكو النفطية اليابانية، والوفد المرافق.

جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون القائمة بين الشركات الإماراتية واليابانية، وفرص تعزيز الشراكات الثنائية في مجال الصناعات البترولية والطاقة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، حول علاقات الصداقة بين الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين للمسؤول الياباني.