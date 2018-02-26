نهيان بن مبارك يستقبل رئيس مجلس النواب المصري

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره، الإثنين، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وآفاق التعاون في المجال البرلماني بشكل خاص والمجالات كافة بشكل عام.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.