الزيودي يفتتح أعمال المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات بدبي

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الإثنين، أعمال المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويستمر 3 أيام في فندق "سانت ريجس" الحبتور بدبي تحت شعار "نحو تطوير عمراني مستدام ".

ويأتي المؤتمر في إطار الفعاليات التي تنظمها الدائرة بالتزامن مع "شهر الإمارات للابتكار 2018"، وذلك بالشراكة مع البنك الدولي والشبكة العالمية لأدوات الأراضي وموئل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمساحة.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة وتطوير التعاون الإقليمي وتنمية القدرات والابتكار في مجال إدارة الأراضي، والإصلاح العقاري لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.