حامد بن زايد يفتتح معرض أبوظبي للطيران 2018

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الدورة الخامسة من معرض أبوظبي للطيران 2018، في مطار البطين للطيران الخاص.

وقام سموه يرافقه وفد من كبار الشخصيات، بجولة في المعرض والالتقاء بالعديد من مسؤولي الشركات المشاركة في المعرض، كما اطلع خلال جولته على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، والطائرات المروحية، وخدمات الطائرات الخاصة، ومعدات المطار والخدمات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، وشؤون التأمين والتمويل التي يعرضها أكثر من 300 من المصنعين والموردين المحليين والدوليين.

كما شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عرضاً لأكثر من 100 نموذج للطائرات من أحدث الطرازات، بدءاً من الطائرات الخفيفة جداً إلى الطائرات التجارية الثقيلة، وغيرها من المنتجات والابتكارات المتطورة في مجال الطيران التي تتخطى حدود أبرز تقنيات التكنولوجيا الحديثة.