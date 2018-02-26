منصور بن زايد يزور معرضي "يومكس" و"سيمتكس"

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الإثنين، معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2018"، والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2018"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر أعمالهما حتى الثلاثاء.

رافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع واللجنة العليا المنظمة.

وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجولة داخل المعرضين، تفقد خلالها عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة، بالإضافة إلى أجنحة الشركات الدولية.