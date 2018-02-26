حاكم أم القيوين يطلع على استراتيجية وزارة تنمية المجتمع

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على خطط واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع، وعلى أجندة وفعاليات الأولمبياد الخاص، أبوظبى 2019، التي تنطلق دورتها الإقليمية في مارس المقبل، بهدف تعزيز دمج أصحاب الإعاقات الذهنية باعتبارهم جزءاً من نسيج مجتمع الإمارات.

وأعرب سموه عن ثقته بقدرة أبناء الإمارات على وضع لمسات إضافية في مسيرة هذه الألعاب، مطالباً سموه اللجنة العليا واللجنة المحلية التنفيذية لأولمبياد الألعاب العالمية الخاصة بمضاعفة العمل، والتحضير بشكل جيد والتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات لتحقيق النتائج المرجوة التي تليق بمكانة الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالديوان الأميري، الإثنين، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.