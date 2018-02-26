حاكم رأس الخيمة يستقبل السفيرة الأميركية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الإثنين، سعادة باربارا أ ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفيرة الأميركية التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، مثنياً على ما قامت به خلال فترة عملها من تعزيز أواصر العلاقة القائمة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية.

حضر اللقاء سعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.