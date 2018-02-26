افتتاح مكتبة آل مكتوم بمركز علاج الشرطة بإسكتلندا

الشارقة 24 – وام:

بتبرع من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تم افتتاح مكتبة آل مكتوم في مركز علاج الشرطة في منطقة اخترادر بإسكتلندا الأحد.

وقام سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا والكولونيل باتريك كيرينس المدير التنفيذي للمركز بإزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم المكتبة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قد تبرع في وقت سابق بـ 40 ألف جنيه إسترليني خصص لتأسيس المكتبة التي يستفيد منها نزلاء المركز من مصابي الشرطة وتعاونت كلية آل مكتوم للتعليم العالي مع المركز في تزويد المكتبة بالكتب والنشرات المتنوعة.

حضر الافتتاح وفد من هيئة آل مكتوم ضم عبد الله الأنصاري ومسعود صالح والدكتور أبو بكر جابر أبو بكر مدير عام كلية آل مكتوم بالإنابة واليسون دالي مديرة الخدمات بالمركز وعدد من المسؤولين بالمركز.

وضمت المكتبة كتاب رؤيتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" باللغة الإنجليزية وكتاب تجارب للشيخة حصة بنت الشيخ حمدان بن راشد عن عالم الخيول.

ومن جانب آخر قدم ميرزا الصايغ تبرعاً جديداً من سمو الشيخ حمدان بن راشد بقيمة 40 ألف جنية إسترليني لدعم مشاريع المركز ومبادراته واحتياجاته بما يمكنه من أداء عمله في علاج وتأهيل مصابي الشرطة.

ويضم المركز67 غرفة لنزلائه الذين يخضعون لجلسات علاج طبيعي ونفسى ويستفيد من خدماته 1500 شخص سنوياً.