لبنى القاسمي تفتتح فعاليات الابتكار لـ "الاتحادية للجمارك"

الشارقة 24 – وام:

افتتحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد فعاليات الابتكار التي نظمتها الهيئة الاتحادية للجمارك، في مقر الجامعة بدبي خلال الأسبوع الرابع من مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار لعام 2018، تضمنت فعاليات الهيئة استعراض الشاحنة الذكية التي تحتوي على جهاز الماسح الجانبي للمركبات Backscatter، أمام طالبات الجامعة بواسطة فريق عمل من موظفي الهيئة.

كما تم عرض لعبة منفذ الحظ التي ابتكرتها الهيئة كلعبة تفاعلية لتعريف الطالبات وفئات المجتمع بالمنافذ الجمركية في الدولة، بالإضافة إلى تنظيم معرض شامل للتعريف بدور الهيئة الاتحادية للجمارك في العمل الجمركي وعرض إنجازاتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من قبل طالبات الجامعة اللاتي حرصن على إجراء تجارب تفتيش شخصية على البضائع بواسطة الشاحنة الذكية.

وأبدت معالي الشيخة لبنى القاسمي سعادتها بالإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للجمارك وقطاع الجمارك في الدولة على صعيد الابتكار وتطوير العمل الجمركي، مما ساهم في ارتقاء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية إلى المراكز الأولى في بعض المؤشرات أبرزها مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك.

وأكدت معاليها أن إنجازات قطاع الجمارك في الدولة تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن إماراتي، مشيرة إلى أهمية قطاع الجمارك في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.