سعود القاسمي يشارك طلبة أكاديمية رأس الخيمة فعاليات "أسبوع الكتاب"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن القراءة يجب أن تكون جزءاً من حياتنا العملية وغذاء الروح المتعطشة للمعرفة والاطلاع، لما لها من دور في تعزز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الإبداعية وتحفز الطلبة نحو التفكير الإبداعي والتميز الأكاديمي.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه، الإثنين، طلاب أكاديمية رأس الخيمة فعاليات" أسبوع الكتاب" التي تنظمها الأكاديمية، بهدف تعزيز مهارات القراءة وحب الاطلاع لدى الطلاب وذلك بحضور الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي والمهندس يوسف الأشقر رئيس مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة ورس هول مدير الأكاديمية.

وأشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أن غرس ثقافة القراءة في نفوس النشء واجب الأسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام، حيث يمكن من خلال القراءة تنمية المهارات السلوكية وتعزيز روح الانتماء وتوسيع مدارك العقل والتفكير، لذا كان من الضروري زرع هذه الثقافة في نفوس الطلاب من خلال الأساليب والتقنيات الحديثة.

وقرأ سموه على أبنائه الطلاب قصة قصيرة تحث على الصدق والمحبة والتعاون بين الأصدقاء وسط تجاوب وتفاعل كبير من قبل الطلبة كما تبادل سموه معهم الأحاديث الودية التي كان لها الأثر في رسم البسمة والسعادة لدى الطلبة.