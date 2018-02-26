القرقاوي: الدفعة الـ 3 للمسرعات الحكومية تتبنى تنفيذ مبادرات الاجتماعات السنوية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن المسرعات الحكومية تمثل توجهاً مبتكراً تتبناه حكومة دولة الإمارات لتحفيز التكامل وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يدعم المساعي لتحقيق "مئوية الإمارات 2071".

وقال إن الدفعة الثالثة من المسرعات ستعمل على تسريع تنفيذ عدد من مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت في سبتمبر الماضي بالعاصمة أبوظبي، للارتقاء بأداء القطاعات الحيوية التي تتضمن الاقتصاد والبنية التحية والقضاء والبيئة والتقنية والتوطين، لتشمل 11 تحدياً تقود فرق العمل الخاصة بها 7 جهات حكومية اتحادية وفق رؤية مستقبلية.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إن دولة الإمارات تعبر مرحلة جديدة في بناء المستقبل تركز على النتائج والعمل بروح الفريق الواحد وفق أعلى معايير التنسيق والتعاون بين جميع الجهات لوضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحويل المبادرات إلى خطط وبرامج عمل يلمس نتائجها المجتمع وتقود إلى تحقيق رؤية الإمارات وتعزيز موقعها الريادي عالمياً.