شرطة أبوظبي تعزز التوعية بمخاطر الوقوف الخاطئ

الشارقة 24 – وام:

عززت شرطة أبوظبي السلامة والثقافة المرورية بين سائقي مركبات الأجرة، بشأن مخاطر القيادة بسرعة زائدة والنتائج المترتبة عن الوقوف المفاجئ على الطرق.

وقال المقدم صلاح الحميري نائب مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية إن برنامج التوعية شاركت فيه سبع شركات أجرة لنقل الركاب في أبوظبي وهي"شركة تواصل لمركبات الأجرة وتاكسي العربية وأجرة مواصلات العربية وأجرة الإمارات والتاكسي الوطني وتاكسي كارس وتاكسي الغزال"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير نقل آمن وللحد من الحوادث المرورية التي قد تقع نتيجة للوقوف المفاجئ لمركبات الأجرة.

وركزت المحاضرات التوعوية على شرح أنواع الوقوف الخاطئ للمركبات ويشمل الوقوف في فوهات الحريق وخلف المركبات مما يعيق حركتها وفي مفترقات الطرق وأثناء وقوع الحوادث وفي مواقف المعاقين وفي منعطف الطريق.

ودعا الحميري السائقين إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة واستخدام الإشارات الضوئية، لاطلاع قائدي المركبات الآخرين على تغيير مسارهم وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والانتباه عند الإشارات الضوئية الحمراء.