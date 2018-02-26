الإمارات الأولى عالمياً في أعلى نسبة نفاذ للألياف الضوئية

الشارقة 24 – وام:

تصدرت دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي دول العالم بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل"FTTH" ، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل.

وأظهر التقرير تربع الإمارات على رأس قائمة الدول التي تمتلك شبكات الألياف الضوئية على مستوى العالم بربطها 94.3% من المنازل في الدولة بشبكة الألياف الضوئية، لتتجاوز بذلك كل من سنغافورة 90.3% وكوريا الجنوبية 81.6% وهونج كونج 75.6% واليابان 53.9% .

وقال المهندس صالح عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات" إن شبكة اتصالات هي الركيزة الأساسية التي تنبثق منها استراتيجية المجموعة الطموحة طويلة الأمد والرامية إلى تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن تحقيق الإمارات أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل يؤكد ريادة اتصالات في نفاذ شبكة الألياف الضوئية على مستوى العالم وهو ما شكل معياراً جديداً في صناعة الاتصالات.

وتقدم العبدولي بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة في الدولة، موضحاً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة في دعم مسيرة التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وأضاف أن "اتصالات" قد ضخت استثمارات كبيرة تجاوزت 31 مليار درهم لتطوير بنية تحتية شبكية فائقة الإمكانات وعلى جميع المستويات الأمر الذي أدى إلى إطلاق خدمات مبتكرة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة لعملائنا في أنحاء الدولة كافة.

يذكر أن "اتصالات" تواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات وخدمات الجيل القادم جنباً إلى جنب مع اهتمامها المستمر بتعزيز قدراتها الشبكية.