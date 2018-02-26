سلطان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد صياح الحميري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد صياح محمد صياح الحميري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، الإثنين، إلى خيمة العزاء التي أقيمت بجوار منزل الفقيد في منطقة المسعودي بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لسعيد محمد صياح الحميري وصياح محمد صياح الحميري - ابني الفقيد - وذوي الفقيد في مصابهم الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأقاربه وذويه الصبر والسلوان.

وشارك سموه خلال تواجده في تلقي العزاء من المواطنين والوافدين الذين قدموا للمواساة والعزاء، وأعربوا وذوو الفقيد عن خالص شكرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مقدرين سعي سموه لمواساتهم ومشاركتهم أحزانهم والتخفيف عنهم داعين الله تعالى لسموه بطول العمر وأن يلبسه حلل الصحة والعزة.