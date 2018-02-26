نورة الكعبي تبحث التعاون مع رئيسة هيئة البحرين للثقافة

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار سبل توطيد التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإمكانات وتنظيم ملتقيات وندوات ومؤتمرات فكرية وثقافية تجذب اهتمام الجمهور وتثري الحالة الثقافية عموماً.

وعقدت معاليها - خلال زيارتها الرسمية إلى مملكة البحرين - مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين والمثقفين والكتاب وحضرت عدداً من الفعاليات الثقافية في المملكة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة قد استقبل معالي نورة بنت محمد الكعبي على هامش حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة "الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وأطلعت الملك على الجهود المبذولة، لتعزيز أواصر التعاون في المجالات الثقافية والفكرية والمعرفية بين البلدين الشقيقين وأهم المشاريع التي يجري العمل عليها للنهوض بالواقع الثقافي.

وقالت معاليها في تصريح لها إن الحراك الثقافي في الإمارات والبحرين يشهد زخماً متنامياً في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الثقافي من قيادة البلدين الشقيقين من خلال مبادرات وفعاليات تشمل مختلف مناحي الحياة وتعزز الوعي العام بقيمة الثقافة وتشجع كل شرائح المجتمع على الانخراط في هذه الأنشطة على اختلاف أنواعها ومضامينها ومناسباتها بما ينعكس على تنمية واستقطاب المواهب الشابة وتكوين شخصية وطنية واعية لأن الثقافة مرآة المجتمع وبها تعزز مكانة الدول بين الأمم.

وأعربت نورة الكعبي عن إعجابها بالإنجازات الثقافية في مملكة البحرين على الأصعدة كافة لا سيما اختيار مدينة "المحرق" عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018، نظراً لما تمتلكه من مقومات وبنى تحتية ثقافية وحضارية مميزة تجذب اهتمام زوارها للتعرف على عراقة تاريخها وثقافتها وتقاليدها وآثارها القديمة التي تشهد على مكانة المدينة كمركز للفن الإسلامي.

واطلعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة خلال زيارتها مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي على أهمية المركز في حفظ التراث العالمي ودوره في تقديم المساعدة للدول الأعضاء في المنطقة العربية بغرض الارتقاء بقدرتها على تنفيذ اتفاقية التراث العالمي وتفقدت عدداً من الأجنحة المشاركة في " معرض البحرين الوطني"، ضمن فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية.