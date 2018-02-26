"المرور الاتحادي" يناقش إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة في المركبات

الشارقة 24 – وام:

ناقش مجلس المرور الاتحادي عدداً من المواضيع الهامة المتعلقة بالسلامة المرورية واحتياطات الأمن والسلامة في المركبات وإجراءات ترخيص المركبات والسائقين، إضافة إلى تشكيل فرق العمل الفرعية للمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس لعام 2018 والذي ترأسه اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، وعقد في نادي ضباط الشرطة بدبي.

حضر الاجتماع العميد المهندس حسين أحمد الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي وأعضاء المجلس من مديري إدارات المرور والدوريات بالدولة والإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية بجانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديد المعايير المطورة للتفتيش على المركبات خاصة مركبات نقل العمال والاستفسارات حول رخصة القيادة الدولية المسموح لها بقيادة المركبات المرخصة داخل الدولة ومقترح تشكيل فرق فرعية لمجلس المرور الاتحادي وعدد من المواضيع المتعلقة بالتوصيات التي صدرت عن الاجتماع السابق لمجلس المرور الاتحادي.