تساقط أمطار الخير مصحوبة بـ "البرد" على مناطق متفرقة من الدولة

الشارقة 24:



تساقطت أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة، الأحد، حيث شهدت الشارقة، وكذلك أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى سقوط "البرد"، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس، الإثنين، غائماً إلى غائم جزئي نهاراً مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، فيما تقل كميات السحب تدريجياً في المساء.