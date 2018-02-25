سيف بن زايد يشهد إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لـ "الإمارات للشركات الدفاعية"

الشارقة 24 – وام:



حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس 2018، الذي بدأت فعالياته اليوم الأحد، في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور عدد من مسؤولي قطاع الدفاع والشركاء المحليين والدوليين.



وقال سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن تأسيس هذا المجلس يأتي في إطار المساعي الحكومية لتمكين الصناعة العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأوضح، أن المجلس سيشكل منصة رئيسية للتواصل بين الشركات المحلية والشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، تساهم في إيجاد شراكات استراتيجية بناءة وناجحة تدعم تطور الصناعة الوطنية وتساهم في الترويج لها عالمياً.



ويشارك المجلس لأول مرة في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس 2018، الذي يضم شركات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار خطة ترويجية تشمل المشاركة في عدد من الفعاليات المحلية والعالمية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية.



يشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، يتطلع إلى تحقيق التواصل الأمثل بين الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، والوقوف على احتياجاتها ومتطلباتها وتطوير قدراتها للنهوض بها وتمكينها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.