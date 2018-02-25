فريق الفرسان يقدم عروضاً جوية بمناسبة اليوم الوطني الكويتي

جانب من الاستعراض الجوي لفريق الفرسان احتفالاً باليوم الوطني الكويتي

الشارقة 24 – وام:



أقام فريق الفرسان التابع للقوات المسلحة، استعراضاً جوياً على كورنيش أبوظبي، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الكويتي، قدم خلاله تشكيلات وعروضاً فريدة، جسدت عمق ومتانة العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي.



ورسمت الاستعراضية في سماء أبوظبي، مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان، إلى جانب رسم علم دولة الكويت الشقيقة.



وتعكس مشاركة فريق الفرسان الإماراتي في احتفالات دولة الكويت مدى متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.