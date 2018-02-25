جسدت عمق ومتانة العلاقات الأخوية

فريق الفرسان يقدم عروضاً جوية بمناسبة اليوم الوطني الكويتي

  • الأحد 25, فبراير 2018 في 11:32 م
  • جانب من الاستعراض الجوي لفريق الفرسان احتفالاً باليوم الوطني الكويتي
    جانب من الاستعراض الجوي لفريق الفرسان احتفالاً باليوم الوطني الكويتي
قدم فريق الفرسان التابع للقوات المسلحة، تشكيلات وعروضاً فريدة، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الكويتي، من خلال الاستعراض الجوي الذي أقامه على كورنيش أبوظبي، والذي جسد فيه عمق ومتانة العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي.
الشارقة 24 – وام:

أقام فريق الفرسان التابع للقوات المسلحة، استعراضاً جوياً على كورنيش أبوظبي، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الكويتي، قدم خلاله تشكيلات وعروضاً فريدة، جسدت عمق ومتانة العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي.

ورسمت الاستعراضية في سماء أبوظبي، مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان، إلى جانب رسم علم دولة الكويت الشقيقة.

وتعكس مشاركة فريق الفرسان الإماراتي في احتفالات دولة الكويت مدى متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.