عاهل البحرين يستقبل نورة الكعبي وشما المزروعي

الشارقة 24 – وام:



التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة اليوم الأحد، بالمنامة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وذلك بمناسبة زيارتهما للمملكة للمشاركة في حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقد نقلت معالي نورة بنت محمد الكعبي، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي إلى ملك البحرين تحيات كل من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.



وخلال اللقاء، أكد الملك حمد بن عيسى على عمق ومتانة العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يشهده التعاون الثنائي المشترك من تطور وتقدم على كافة المستويات وبالأخص في المجالات الشبابية والثقافية معرباً عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد نماء وتطوراً مستمراً.



وأعرب الملك حمد بن عيسى، عن شكره لمعالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي وزيرة دولة لشؤون الشباب على مشاركتهما في هذا الحفل، مؤكداً على التعاون الشبابي والثقافي والتنسيق المشترك بين البلدين بما يضمن تحقيق المصالح والاهداف المشتركة.



من جانبهما، أعربت معالي نورة بنت محمد الكعبي، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي عن شكرهما الجزيل وتقديرهما البالغ لعاهل مملكة البحرين وحرصه الدائم على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل ما يربطهما من علاقات أخوية متميزة، مشيدتين بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالين الثقافي والشبابي.