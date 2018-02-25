قائد القوات الجوية يلتقي كبار العسكريين الزائرين لـ "يومكس 2018"

جانب من لقاءات قائد القوات الجوية مع الزائرين لـ "يومكس 2018"

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بمكتبه في معرض "يومكس 2018" كلا على حدة؛ الفريق طيار اينزو فيتشاريللي رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية، والفريق داتو سري أكبال بن حجي عبدالصمد نائب قائد القوات الجوية الماليزية، واللواء اوليليج دفيجاليف قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسية سابقاً، رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية.



ورحب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بالضيوف، وبحث معهم علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم وجوانب تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.