الرميثي يبحث التعاون الدفاعي مع عدد من زوار "يومكس" 2018

الشارقة 24 – وام:



استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في معرض "يومكس 2018" اليوم الأحد، كلا على حدة، سو تشو سوك نائب وزير الدفاع الكوري، والفريق محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، واللواء اوليغ بيلوكونيف رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسي النائب الأول لوزير الدفاع رئيس اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية، واللواء شاهد محمود كياني مدير عام تطوير الأسلحة ودورة حياة الدعم الباكستاني.



وجرى خلال اللقاءات، استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.



وتبادل معالي رئيس أركان القوات المسلحة مع الضيوف، وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة في المنطقة والتحديات المشتركة في مجال الدفاع والأمن الإقليمي، إضافة إلى بحث التعاون في مجال الدفاعات العسكرية المشتركة.



وأشاد الضيوف بمستوى التنظيم العالي لمعرض "يومكس" 2018 وما يوفره باعتباره منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات العالمية والعلمية في مجال الأنظمة غير المأهولة لمجموعة عالمية رائدة من الشركات العالمية والاقليمية والمحلية.