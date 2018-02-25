أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تستعد لمواجهة تحديات القرن الـ 21

خلال إطلاق برنامج الاستعداد لدبلوماسية القرن الـ 21

الشخصيات المشاركة في برنامج "الاستعداد لدبلوماسية القرن الحادي والعشرين" Next Previous

الشارقة 24 – وام:



دشنت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، المرحلة التالية من برنامجها الأكاديمي "الاستعداد لدبلوماسية القرن الحادي والعشرين".



وتم تصميم هذا البرنامج للسنة الثانية على التوالي، بهدف إعداد دبلوماسيي المستقبل وتجهيزهم لمواجهة تحديات هذا القرن وإيجاد أفضل الحلول لها.



وستستضيف الأكاديمية خلال هذا البرنامج، نخبة من الضيوف والمتحدثين، فيما ستشمل قائمة المحاضرين معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وسعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وسعادة ماجد السويدي، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك وسعادة منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، ومعالي هيلين كلارك رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، والبارونة كاثرين آشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن سابقاً، والبروفيسور توم فليتشر المستشار الخاص في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية والسفير البريطاني السابق لدى لبنان ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، والدكتور جيمس سيفرز رئيس قسم الدراسات بمعهد دراسات الدبلوماسية بجامعة جورجتاون، والدكتورة ماري لومي، زميل أبحاث أول في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.



وأعرب سعادة برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، عن سعادته باستقطاب هذه الشخصيات الإماراتية والعالمية المخضرمة من ذوي الخبرات العالمية في العلاقات الدولية والشؤون الحكومية، مؤكداً ثقته في أنهم سيقدمون دروساً من واقع تجاربهم وخبراتهم لا تقدر بثمن، فيما ستوفر هذه المحاضرات فرصاً رائعة ليتعلم الطلبة من أبرز دبلوماسيي العالم.