"الصحة العالمية" تشيد بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن

الشارقة 24 – وام:





أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر..، معبرة عن شكرها للدولة على هذه الجهود.

وثمن ووتيجر أستابسكي المفوض العام لمنظمة الصحة العالمية في عدن، تعاون الإمارات مع المنظمة في مساعدة اليمنيين بالمناطق المحررة وتخفيف معاناتهم.. واصفاً هذا التعاون بالبناء والإيجابي والذي أثمر عن تمكن الجانبين من تقديم الدعم للمحتاجين.

وكانت المنظمة - وبدعم مقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - بدأت الأسبوع الماضي توزيع مساعدات ومستلزمات طبية على 20 مركزاً صحياً في 10 محافظات يمنية.. بحضور الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.. كما تم توزيع الإمدادات على 12 منطقة من المناطق المحررة باليمن.